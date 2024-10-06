Fiziksel aktivite vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor

Araştırmalar, fiziksel aktivitenin vücut direncini artırarak enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını göstermektedir. Bu nedenle fiziksel olarak aktif olmayan bireylerde enfeksiyon görülme olasılığı daha yüksektir.

Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Uluslararası Herkes için Spor Federasyonu (TAFISA) tarafından 1991 yılından beri her yıl ekim ayının ilk hafta sonunun Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlandığını belirtti. Obezite ve fiziksel hareketsizlik, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkmakta ve hareketsizlikle mücadele etmenin gerekliliği vurgulanmaktadır.

Açıklamada, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesinin yanı sıra, davranış değişikliği yönünde müdahalelerin önemine değinildi. Fiziksel aktivitenin beden sağlığının yanı sıra ruh sağlığı, sosyal gelişim ve yaşlılık üzerinde de olumlu etkileri bulunduğu ifade edildi. Aktif bir yaşam sürdürmenin bağışıklık sistemini destekleyen önemli bir etken olduğu belirtildi.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2017 verilerine göre, 15 yaş ve üzerindeki her 10 kişiden 4'ünün yetersiz düzeyde fiziksel aktivite yaptığı, günlük oturarak veya uzanarak harcanan sürelerin ise erkeklerde 384,5 dakika, kadınlarda ise 374,1 dakika olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sağlığı koruyucu ve geliştirici etkilerin görülebilmesi için, yetişkinlerin haftada en az 5 gün 30 dakika, 5-17 yaş arası çocukların ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, herhangi bir sağlık sorunu bulunan kişilerin, yaşlarına ve sağlık durumlarına göre uygun fiziksel aktiviteleri hekime danışarak belirlemeleri gerektiği belirtildi.