Fizyoterapi kariyerini bıraktı, hayallerinin peşinden gidip yazılımcı oldu

Yazılımcı olmanın kendisine, istediği zaman istediği yerde çalışabilme esnekliği tanıdığını ve sınırsız olarak kendisini geliştirebilme özgürlüğü getirdiğini belirten Serhat Acar, Patika+ ile tanıştıktan sonra eğitim sürecinin nasıl işlediğini, 8 ay boyunca aldığı kapsamlı online yazılım eğitimlerinin kendisine olan katkılarını ve fizyoterapistlikten yazılım geliştiriciliğe geçiş yapma hikayesini anlattı.

5.000’DEN FAZLA ÖĞRENCININ HAYATINA MESLEKI DOKUNUŞLAR

Yüksek kaliteli yazılım, işe yerleştirme Bootcamp’leri ve farklı kapsamlarda birçok online yazılım Bootcamp’i hizmeti veren Patika.dev; Patika+ programı ile kişilere mentör desteği, gerçek hayat projeleri üzerinde çalışarak öğrenme ve mülakat simülasyonları gibi çeşitli soft-skill etkinlikler ile hem teknik hem motivasyonel açıdan destek veriyor.

Patika.dev; bugüne kadar 5.000'den fazla öğrenciyi yazılım sektörüne kazandırarak, hayal ettikleri farklı noktalara ulaşmalarına fırsat sundu. Patika+ ile yolları kesişen Serhat Acar da bu isimlerden bir tanesi.

Şu anda Getir çatısı altında faaliyet gösteren n11.com’da kariyerine devam eden 29 yaşındaki Serhat Acar, hayallerinin gerçeğe dönüşme sürecinde yaşadıklarını, bu alanda kariyer planı olan kişilere ilham olabilmek için anlattı.

“GÖNLÜMDE YATAN HER ZAMAN BILIŞIMDI”

Kendisi adına radikal bir karar vererek, yazılım sektörüne atılan Serhat Acar; “Ben aslında üniversite eğitimimi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde tamamladım ancak gönlümde yatan her zaman bilişim ve yazılım işiyle meşgul olmaktı.

Planlarımı hayata geçirmek için fizyoterapistlik mesleğimden ayrıldım ve amatör bir şekilde online platformlarda eğitimler almaya başladım. Öncelikle uzaktan Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü’nü tamamladım ve sonrasında, daha sistematik ve düzenli bir eğitime ihtiyacım olduğunun farkına vardım. Bu noktada yolum Patika.dev ailesi ile kesişti ve yaşamım bambaşka bir noktaya taşındı.”

“ALDIĞIM EĞITIMLERLE YENI BIR MACERAYA YELKEN AÇTIM”

Nasıl ilerlemem gerekiyor? Hangi noktalara daha fazla yoğunlaşmalıyım? Bir sonraki adımım ne olmalı? gibi soruların yanıtlarını arıyordum ve bu yanıtları bana Patika+ verdi.

Özellikle Bootcamp süreçleri, gerçekten tekrardan bir üniversiteye başlamak, yeni bir maceraya yelken açmak gibi.

“MENTÖRÜMLE ARKADAŞ GIBIYDIK”

Disiplin içerisinde, istikrarlı bir şekilde çalışmam, eğitimimi devam ettirmem gerektiğini biliyordum. Motivasyon kaybına uğrayarak eğitimlerim aksasın istemiyordum.

Yoğun eğitim programı sürecinde hem arkadaşlarımın hem de mentörlerimin desteği ve programın akışı sayesinde bu disiplinimi hiç bozmadan devam ettirdim.

Aldığım eğitimler süresince, özellikle mentörümle arkadaş gibi rahat iletişim kuruyor, her istediğimi soruyor ve yeterli yanıtları alıyordum. Bu desteği hissetmek, ilk süreçlerde çok önemli oluyor. İlerleyen süreçlerde araştırma yapma yeteneklerini geliştirince, basit konuları kendin çözebiliyorsun bir şekilde.

“SEKTÖRE HAZIRLANMAK AMACIYLA UYGULANAN ÇOK FAZLA IÇERIK VAR”

Program boyunca düzenli olarak yapılan günlük toplantılarımız; hangi çalışmaları yapacağımızı ya da yaptığımızı, projede ne aşamada olduğumuzu, genel olarak işlerin takibini ve planlamasını yapmamızı kolaylaştırıyordu. Bu iş hayatına yakın bir süreç diyebilirim.

Benzer toplantılar, profesyonel iş hayatında da oluyor. Soft-skill etkinlikler, yazılım sektöründe güncel kalmamızda ve sektöre hazırlamada büyük rol oynuyordu. Ortak çalışma saatleri ve kurduğum networkler, kolektif çalışma ve takım içi iletişimler bağlamlarında bana çok faydalı oldu.

Kurulan bu networking, aslında IT sektöründe aktif yer alan farklı uzmanlıklardaki insanlarla bağlantı kurmanızı ve sektörde kariyerinizi nasıl şekillendirmeniz gerektiğini belirlemeniz konusunda çok etkili oluyor.

“PROJE HAZIRLAMA KONUSUNDA ÇOK GELIŞTIM”

Proje geliştirirken bazı sorunlar yaşıyordum. Mesela farklı bir teknolojiyi ilk defa kullanırken kaynak bulma zorluğu, tam olarak ihtiyacım olan alt başlıkları belirleme kısımları gibi. Teknolojinin dökümantasyonu yeterli olmayabiliyor. Burada toplulukların gücünü kullanmak bence çok önemli. Stackoverflow, Geekforgeeks gibi siteler çok etkili oluyor. Ama daha da etkilisi, Patika+ Bootcamp’leri boyunca sesli Discord kanallarında arkadaşlarına ve mentörüne danışabilmen, daha hızlı ve etkili sonuç almanı sağlıyor.

“YAPABILECEKLERIMIZ SINIRSIZ, HAYAL DÜNYAMIZ KADAR GENIŞ”

Yazılımcı olmak, bana istediğim zaman istediğim yerde çalışabilme esnekliğini, sınırsız olarak kendimi geliştirebilmeyi, sadece bir laptop ile hayalimdeki projeyi yapabilme özgürlüğünü getirdi.

Bizim için yazılım gerçekten bir sanal dünya. Burada resmen bir uzaylıyız. Nesneler, objeler hepsi yaşadığımız dünyadan farklı. Burada yapabileceklerimiz sınırsız, hayal dünyamız kadar geniş. Her sektörde size sonsuz kapılar açan bu dünyayı keşfetmeyi istiyorsanız, bu alanda kendinizi geliştirmeye, eğitimler almaya bir an önce başlayın. Hayallerinizin peşinden koşun!

Çevremde, bilişim ve özellikle yazılım geliştirme alanında hevesli ve tutkulu olan herkese Patika+’ı gönül rahatlığıyla öneriyorum. Yeni bir sektöre adım atarken ihtiyaç duyduğum her türlü desteği sağlayan, eğitimleri tamamladıktan sonra da yanımda olan ve beni sayısız şirketle bir araya getiren Patika.dev ekibine teşekkür ederim