FKA Twigs eski eşi Shia LaBeouf'u cinsel ve fiziksel istismarla suçladı

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FKA Twigs eski eşi Shia LaBeouf'u cinsel ve fiziksel istismarla suçladı

FKA Twigs, eski sevgilisi Shia LaBeouf’u cinsel ve fiziksel istismar nedeniyle mahkemeye verdi. LaBeouf'un ifade sürecini kasıtlı olarak geciktirdiğini öne süren Twigs, mahkeme müdahalesi talep etti. İfade tarihi 25 Ekim'e ertelendi.

FKA Twigs, eski sevgilisi Shia LaBeouf'u cinsel ve fiziksel istismar nedeniyle mahkemeye verdi. Şarkıcı, LaBeouf’un ifade verme sürecini kasıtlı olarak geciktirdiğini iddia etti. 21 Ekim'de yapılan açıklamalara göre, LaBeouf’un avukatları sadece dokuz sayfa delil sunarken, FKA Twigs'in avukatları onun "temel keşif yükümlülüklerini kötüye kullandığını" belirtti.

Mahkemeye sunulan belgelerde, LaBeouf'un gizli bir şeyler saklıyor olabileceği ifade edildi. Avukatlar, LaBeouf'un "elektronik cihazlarını kaybettiğini veya yok ettiğini" ve bu nedenle başka belgelerinin olmadığını öne sürdüğünü iddia etti. Bu durum, FKA Twigs'in avukatları tarafından büyük bir rahatsızlık olarak değerlendirildi.

LaBeouf’un avukatları, müvekkillerinin ilk olarak ifade vermekten kaçınarak anlaşmalara uymadığını ve tüm sürecin yanlış yönetildiğini savundu. FKA Twigs’in avukatları, LaBeouf’un istismarını durdurmak için mahkemeye başvurduklarını açıkladı. Mahkeme, LaBeouf’un ifadesini 25 Ekim’e erteledi. İkili, 2018'de başlayan ilişkilerini 2019'da sonlandırmıştı.

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