Flamengo transferde dur durak bilmiyor

Kaynak: AA
Flamengo transferde dur durak bilmiyor

Brezilya ekibi Flamengo, Rusya'nın Dinamo Moskova takımından Kolombiyalı futbolcu Jorge Carrascal'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig kulüplerinin hedefindeki Saul Niguez ve Emerson Royal'i renklerine bağlayan Brezilya ekibi Flamengo, Dinamo Moskova takımından 27 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu Jorge Carrascal'ı kadrosuna kattı.

Flamengo Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Carrascal ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilya basınında, transferin 12,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Millonarios takımında başlayan Carrascal, Ukrayna'da Karpaty Lviv, Arjantin'de River Plate ve Rusya'da Dinamo Moskova'nın yanı sıra CSKA Moskova forması giydi.

Geçen sezon Dinamo Moskova'da 35 maça çıkan Carrascal, 8 gol kaydetti.

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