Flamingo Adası Bornova’da sanatla buluştu!

Esat Erçetingöz’ün “Flamingo Adası” sergisi, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Galeri Hamam Sanat’ta açıldı. İzmir Kuş Cenneti’nde çekilen flamingo fotoğrafları, doğa ve sanatı buluşturdu.

Açılış törenine, 2012’de yapay flamingo adasını oluşturan Prof. Dr. Mehmet Sıkı, TRT Sanatçısı Kıymet Unutma Şenli, akademisyen Oğuzhan Kavaklı, Bornova tarihçisi Altan Altın ve Ege Üniversitesi’den Dr. Yeliz Tuna’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Erçetingöz, sergide flamingoların yaşam döngüsüne dikkat çekti. Yavruların siyah doğduğunu, “Salinas” kurtçuklarıyla beslenerek iki yılda pembe-beyaz renge dönüştüğünü anlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan özel izinle, Avrupa’nın en büyük yapay flamingo üreme alanı olan 6.440 metrekarelik İzmir Kuş Cenneti’nde 640 kare fotoğraf çeken Erçetingöz, sergide 35 seçkin kareyi izleyiciyle buluşturdu. Fotoğraflar, yavru flamingoların yetişkinliğe uzanan renkli yolculuğunu etkileyici bir şekilde yansıtıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Sanatın iyileştirici gücünü kentimizin her noktasına taşımaya kararlıyız. Bu sergi, doğaya ve estetiğe duyarlılığı artırıyor. Erçetingöz’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Erçetingöz’ün 58. kişisel sergisi olan “Flamingo Adası”, Bornova’dan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’ne bağışlanarak hasta odalarını süsleyecek.

Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, tarihi Dramalılar Köşkü’ndeki Galeri Hamam Sanat’ta açılan sergi, flamingoların büyüleyici dünyasını ziyaretçilere sunuyor. Doğa tutkunları ve sanatseverler, 22 Mayıs’a kadar sergiyi ücretsiz gezebilecek.