Flamingoların zorlu göçü tamamlandı!

Her yıl sıcakların artmasıyla birlikte Nil Havzası'ndan yola çıkan flamingolar, tuz gölleri ve bataklıkları aşarak Acıgöl'de göç yolculuklarını tamamlıyor.

Türkiye başta flamingolar olmak üzere, yaklaşık 160'tan fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuş gözlemcisi Engin Tekeli, "Acıgöl'de rutin kuş gözlem ve göç takiplerimizi sürdürüyoruz. Flamingoların zorlu yolculuklarının sonunda yeniden burada olmaları hepimizi sevindirdi. En dikkat çekici tür kesinlikle flamingolar. Oldukça fotojenik oldukları için özellikle mayıs ile ekim ayları arasında doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini yoğun şekilde çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

KURAKLIK TEHDİDİ KAPIDA

Ancak bölge sadece güzellikleriyle değil, karşı karşıya kaldığı risklerle de gündemde. Kuş gözlemcisi Nizamettin Yalçın ise her yıl su seviyesinin giderek düştüğüne dikkat çekerek "En büyük endişemiz kuraklık. Suyun azalması flamingoların yaşam alanlarını tehdit ediyor. Gediz Deltası'ndaki yapay flamingo adası örnek alınarak Acıgöl'de de benzer çalışmalar yapılmalı. Göl çevresine kuş gözlem kuleleri inşa edilirse ve su rejimi sağlanırsa, burası uluslararası kuş gözlemciliği açısından A sınıfı sulak alan niteliğine kavuşabilir. Bu hem doğa için hem yöre halkı için büyük kazanç olur" dedi.