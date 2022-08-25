Flaş. Adliyeye sevk edilen Gülşen'den ilk açıklama

Sahnede yaptığı bir espri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi. Gülşen, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ”Üzgünüm incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım” dedi.

Şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerin yer aldığı bir video, bugün bazı basın organlarında yayınlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mız tarafından Gülşen isimli şarkıcının sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup kolluk görevlilerine, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’mızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.”



GÜLŞEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Bugün gözaltına alınan ve daha sonra adliyeye sevk edilen Gülşen, sosyal medyadan açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, "Üzgünüm incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım” dedi.

Gülşen'in paylaşımı ise şöyle: