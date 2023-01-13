Taraftar anketinden 3 büyükleri ters köşe yapacak sonuç çıktı

Messi mi Ronaldo mu?21. Yüzyılın en büyük 2 futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, tarihte eşine kolay rastlanmayacak bir rekabete imza attılar.Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon D’or ödüllerine baktığımızda rekabetin ne denli büyük bir seviyeye çıktığını görüyoruz. 2008 yılından itibaren verilen ödüllerde, 7 sene Messi, 5 sene de Ronaldo kazandı. Son 15 yılda bu ikilinin ödülü alamadığı yalnızca 2 yıl oldu.Katılımcılara göre bu rekabetin kazanını kim?Katılımcıların %54’ü Ronaldo tercihinde bulunurken, %46’sı ise Messi’nin daha iyi olduğunu düşünüyor. 15 yılın sonunda bile hala bu çekişmenin devam ettiğini görüyoruz. Futbol severler olarak bu ikiliye seyrettirdikleri rekabet ve iyi futbol için teşekkür ediyoruz.