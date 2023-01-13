Taraftar anketinden 3 büyükleri ters köşe yapacak sonuç çıktı

Okan Buruk yönetiminde son haftalarda ligde fırtına gibi esen Galatarasay, %42’lik oranıyla ilk sırayı alırken, sezon başında takımın başına Jorge Jesus’u getiren ve Avrupa’da da yoluna devam eden Fenerbahçe ise %41’lik oranıyla 2. sırayı aldı. %10’luk oranıyla ise Beşiktaş 3. favori konumunda.Bu soruya verilen cevapları daha detaylı incelediğimizde, tuttuğumuz takımlara olan sevgimizin ne derece büyük olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılanların %76’sı takımının durumu ne olursa olsun sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağını düşünüyor. Sevdiği takımı her zaman şampiyon gören katılımcıları hariç tutarak kalan kişilerin tahminlerine baktığımızda, Fenerbahçe %48’lik oranla şampiyonluk yarışında öne çıkıyor. Galatasaray %37 ile Fenerbahçe’yi takip ederken, Beşiktaş ve Trabzonspor’u öne çıkaranların oranı ise %4.