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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması

Birkaç ay önce bir konserde sarf ettiği sözlerden dolayı tutuklanan Gülşen'in ev hapsiyle tahliye edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 20:10
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 20:12
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Flaş... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması. Milletimizin değerlerine dil uzatanlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması
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Geçen nisan ayında İstanbul'da verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, geçen perşembe akşamı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Şarkıcı bugün avukatının yaptığı itiraz sonrası ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

ERDOĞAN’DAN GÜLŞEN AÇIKLAMASI

Afyonkarahisar’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ndan Gülşen açıklaması geldi

İsim vermeden Gülşen'in sözlerini hedef alan Erdoğan; “Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak” diyen Erdoğan, “Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların imam hatip okullarımızı da hedef alacak boyuta ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar” ifadelerini kullandı.

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Ts
29.08.2022 22:47
Bir imamhatip mezunu olarak, bu sefer imam hatip leri hükumete kullandirmayacagiz  
 
Adalet size de tecelli edecektir
29.08.2022 22:42
Bu ülkede haklı olanlar haksız duruma düşüyor.  
 
İSO
29.08.2022 22:10
Herkes er veya geç bir gün hesap verecekdir bunu kimse unutmasın.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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