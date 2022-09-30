Flaş... Flaş... İYİ Parti'den kurultay kararı. Dikkat çeken seçim detayı

Bugün saat 14:00'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, Başkanlık Divanı, Milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda 3’ncü Olağan Kurultay’ın yapılması kararı alındı.

İYİ Parti tüzüğü ve siyasi partiler yasası gereği, kongrelerin 3 Ekim 2022 tarihinde ilçe ve il kongreleri ile başlaması ve ardından 3’ncü Olağan Kurultay’ın yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partililerin genel seçimlerde teşkilatlarda boşluk olmaması için il ve ilçe kongrelerinde aday olmamaları konusunda tavsiye kararı alındı.