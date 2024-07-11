Flaş... Flaş... Afyon'da deprem!

Afyonkarahisar'da deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Depremin derinliği 4.6 km olarak kaydedilirken, söz konusu deprem saat 06:24'te gerçekleştiği kaydedildi.

Afyonkarahisar'daki depremin merkez üssü Ataköy olarak tanımlandı.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.5 OLARAK DUYURDU

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ise Kandilli Rasathanesi'nden farklı olarak depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Depremin merkez üssünü de Afyonkarahisar Merkez olarak ifade etti.

AFAD, depremin gerçekleştiği saati 06:30 olarak kaydederken derinliği ise 6.99 km olarak duyurdu.