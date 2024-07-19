Flaş... Flaş... AKOM’dan İstanbul’a hayati sıcaklık uyarısı. Son bilgiyi açıkladılar

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... AKOM’dan İstanbul’a hayati sıcaklık uyarısı. Son bilgiyi açıkladılar

AKOM’dan İstanbul için yeni bir sıcak hava uyarısı geldi. Uyarıda yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 derece ve üstüne çıkabileceği kaydedildi.

AKOM’dan İstanbul’a yeni bir sıcak hava uyarısı geldi. Yapılan uyarıda yüksek nem oranı ile birlikte hissedilen hava sıcaklığının 5-10 derece fazla olacağının altı çizildi.

AKOM verilerine göre, yeni hafta başına kadar bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni İle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüksek nem oranları (%50-95) İle birlikte bu değerler ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği belirtildi.

40 DERECENİN ÜZERİNDE HİSSEDİLECEK

Yapılan açıklamada özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi güney kıyılarında nem oranının yüksek olduğuna dikkat çekilerek hissedilen sıcaklığın 40 derece ve üstüne çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Bu nedenle öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından faydalı olacağı vurgulandı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde, 23 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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