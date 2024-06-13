Flaş… Flaş… AKP CHP hattı karıştı. Özel’e yanıt Ömer Çelik’ten geldi

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Flaş… Flaş… AKP CHP hattı karıştı. Özel’e yanıt Ömer Çelik’ten geldi

AKP’li Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’na ilişkin sözlerine sert bir yanıt verdi. Özel’in sözlerini “siyasi saldırganlık” olarak değerlendiren Çelik, Cumhur İttifakı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bahçeli’ye söylediği sözlere cevap verdi.

aa-20240601-34749639-34749634-ak-partinin-31-istisare-ve-degerlendirme-toplantisi-suruyor.jpgYaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır.” ifadesini kaydeden Çelik, Özel’in “suç ortağı” ifadesine yanıt vererek “Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.” ifadelerini kaydetti.

Çelik, Cumhur İttifakı’nın güçlü bir birliktelikle yoluna devam ettiğini ifade etti ve “ Sn Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz.” açıklamasını yaptı.

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NELER OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin sözlerine yanıt vermiş ve Cumhur İttifakı'ndan memnun olmaması durumunda ittifaklarına katılabileceğini belirterek, “Bahçeli suç ortağını bize itmesin” ifadesini kullanmıştı.

Özel, “Sayın Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesinler” ifadesini kaydetmiş ve “Bu krizi yaratan AKP ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa gelsin Türkiye ittifakına katılsın. Kimse bize ittifak falan önermesin. “ açıklamasında bulunmuştu.

"Bahçeli'nin çıkışıyla bir erken seçim gündeme gelir mi?" şeklindeki soruya ise Özel, "O sayın Bahçeli'nin uzmanlık alanıdır, kendisine sorun. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz" yanıtını vermişti.

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DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı bir yayında, “AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir" açıklamasında bulunmuştu.

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