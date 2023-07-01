Flaş Flaş! Arda Güler Barcelona'nın teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona'nın teklifi ortaya çıktı. Ancak Arda Güler'in bu teklifi kabul etmediği ileri sürüldü.

Flaş Flaş! Arda Güler Barcelona'nın teklifini reddetti

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, başta İspanya olmak üzere Avrupa'nın önde gelen gazetelerinde manşetleri süslerken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Barcelona'nın sportif direktörü Deco ve Futbol şube sorumlusu Mateu Alemany 18 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul’a geldi.

Barcelona’ya yakın spor gazetesi Sport, Barcelona'nın oyuncunun bonservisini alıp, bir yıl daha Fenerbahçe'de kalmasını istediğini yazdı.

Arda'nın Bodrum’da Barcelona Sportif Direktörü Deco ile görüştüğü ve bu teklifi kabul etmediği ileri sürüldü.

Gazeteci Senad Ok, Arda Güler'in Barcelona'nın, "Bonservisini şimdi alalım, bir yıl Fenerbahçe'de kiralık olarak oyna" teklifine sıcak bakmadığını bildirdi.

Arda Güler'in sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği, bu nedenle de Sevilla'ya daha yakın olduğu ifade edildi.

Bilindiği gibi Real Madrid de Arda'yı alıp, bir yıl Fenerbahçe ya da başka bir kulüpte kiralık oynatmayı planlıyordu.

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