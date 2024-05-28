Flaş... Flaş... Bahçeli Olcay Kılavuz'u görevden aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Bahçeli Olcay Kılavuz'u görevden aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Danışmanı Olcay Kılavuz'un görevine son verdi.

Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi olan MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla TBMM Danışmanlığı görevinden alındı.

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Cinayet soruşturmasında sıklıkla ismi geçen Kılavuz, sessizliğini Halk TV'den Seyhan Avşar’a bozmuştu.

Kılavuz, Halk TV'ye yaptığı açıklamada Sinan Ateş cinayetine ilişkin, “Her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim” sözleriyle kendini savunmuştu.

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Açıklamalar sonrası MHP’den dikkat çeken bir hamle geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili haberler yapan kurum ve kuruluşları hedef alırken, konuşmasında Sinan Ateş’in adını anmamıştı.

MHP'den Kılavuz’a ilişkin de dikkat çekici bir hamle geldi. MHP’nin Meclis’teki Grup Danışmanlığını yapan Kılavuz’un görevine son verildi.

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"ALAKAM VARSA KAFAMA SIKARIM"

Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde suikasta uğrayan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş davası sürerken MHP Mersin eski Milletvekili Olcay Kılavuz’dan dikkat çeken açıklamalar gelmişti.

Kılavuz cinayet günü ve cinayetten birkaç gün önce Niğde olduğunu söylemiş, ‘zerre dahlim varsa kafama sıkarım’ demişti.

“CİNAYETTEN ÖNCE MERSİN’DE”

23 Derece X hesabının sahibi Gökhan Özbek, Kılavuz’un bu iddiasıyla ilgili fotoğraflar paylaşarak “Olcay Kılavuz Seyhan Avşar‘a açıklamasında Sinan Ateş cinayetinden önce Niğde’de olduğunu beyan etmiş. Hatta bir kaç gün öncesini de ifade ediyor… Yalnız kendi X hesabında cinayetten önce Mersin’de olduğunu görüyoruz. Cinayet günü ise X ve Facebook hesabından her hangi bir paylaşım yapılmamış” notunu düştü.

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