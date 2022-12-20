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Son dakika haberi: Batman'da esnaf kaçak elektrik kontrolüne gelen görevliyi rehin aldı

Son dakika haberi: Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 1 Dicle Elektrik personelini silahla rehin aldı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:56
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Flaş... Flaş... Batman'da esnaf kaçak elektrik kontrolüne gelen görevliyi rehin aldı

Son dakika haberi: Batman'da esnaf kaçak elektrik kontrolüne gelen görevliyi rehin aldı
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İHA'nın geçtiği son dakika haberine göre, olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.



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