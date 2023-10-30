Flaş... Flaş... Beşiktaş'ın seçim tarihi değişti

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi öne alındı.

Flaş... Flaş... Beşiktaş'ın seçim tarihi değişti

Beşiktaş'ta 10-17 Aralık tarihinde yapılacak olan seçimin 26 Kasım-3 Aralık tarihine çekildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.

Bu doğrultuda;

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.''

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