Flaş... Flaş... Beşiktaş'ta önemli bir istifa geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Beşiktaş'ta önemli bir istifa geldi
Beşiktaş Sicil Kurulu istifa kararı aldı. Tüm herkes istifa etti.

Beşiktaş'ta flaş bir istifa gelişmesi yaşandı.

279095237-538883767899682-8208286421831137752-n.jpg

Beşiktaş Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, görevinden istifa etti.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazılan yazıda, ''20.05.2024 tarihinde Sicil Kurulu olarak istifa kararı almış bulunmaktayız. Tüm kurullarımıza görevinde başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

Bu istifa kararı sonrası tüm Sicil Kurulu istifa etmiş oldu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar sonrası istifaya davet ettiği Sicil Kurulu Başkanı'nın bir süredir görevinden ayrılması bekleniyordu.

whatsapp-image-2024-05-20-at-15-09-54.jpeg

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, kulüpten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''Değerli Basın Mensupları

Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyeleri, bugün (20 Mayıs 2024) itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığımıza istifalarını sunmuşlardır.

Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifaları, Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimi ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra kulüp iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılacaktır.

Beşiktaş JK''

İlgili Haberler
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi
Derbiye torpil ve meşale sokan 35 taraftara yasal işlem
Derbiye torpil ve meşale sokan 35 taraftara yasal işlem
Galatasaray'ın derbi öncesi şampiyonluk ayini görüntüleri ortaya çıktı
Yunanistan'da büyük skandal. Panathinaikoslu futbolcu Samet Akaydın'a Atatürk cezası
Dursun Özbek'ten apar topar flaş karar
Süper Lig'in eski yıldızına silahlı saldırı
Abdullah Avcı çok istiyor
Abdullah Avcı çok istiyor
Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek son hafta programı açıklandı
Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı Galatasaraylıları çıldırttı
Bu nasıl bacaklar Zehra Güneş. Görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı
Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çiftinden flaş açıklama. Ayrılık iddiaları çıkmıştı
Ahmet Çakar fatura kesti
Mourinho'nun Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu
Son Haberler
Özgür Özel'den net çıkış: Onunla yolları ayıracağız Gündem
Özgür Özel'den net çıkış: Onunla yolları ayıracağız
Afyonkarahisar’da 3 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı Yerel Haberler
Afyonkarahisar’da 3 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi Spor
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Yerel Haberler
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Çiftçilerden ateşli nöbet Gündem
Çiftçilerden ateşli nöbet
FETÖ firarisi esnaf yakalandı Gündem
FETÖ firarisi esnaf yakalandı
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı halka seslendi Dünya
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı halka seslendi