Flaş... Flaş... Beşiktaş'ta önemli bir istifa geldi

Beşiktaş'ta flaş bir istifa gelişmesi yaşandı.

Beşiktaş Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, görevinden istifa etti.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazılan yazıda, ''20.05.2024 tarihinde Sicil Kurulu olarak istifa kararı almış bulunmaktayız. Tüm kurullarımıza görevinde başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

Bu istifa kararı sonrası tüm Sicil Kurulu istifa etmiş oldu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar sonrası istifaya davet ettiği Sicil Kurulu Başkanı'nın bir süredir görevinden ayrılması bekleniyordu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, kulüpten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''Değerli Basın Mensupları

Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyeleri, bugün (20 Mayıs 2024) itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığımıza istifalarını sunmuşlardır.

Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifaları, Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimi ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra kulüp iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılacaktır.

Beşiktaş JK''