Flaş… Flaş… Bir sigara grubuna daha zam geldi

Flaş… Flaş… Bir sigara grubuna daha zam geldi
Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Winston grubu sigaralarına 3 TL zam geldiğini duyurdu.
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Flaş… Flaş… Bir sigara grubuna daha zam geldi 1

Yüksek enflasyon ve ekonomik her geçen büyürken, neredeyse her ürüne peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor.

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Flaş… Flaş… Bir sigara grubuna daha zam geldi 2

Asgari ücret ile geçinmeye çalışan vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Özellikle yerel seçimlerden sonra en çok zamlanan ürünlerden biri de sigara oldu. Geçtiğimiz ay sigara fiyatları 7 ile 9 lira arasında zamlandı.

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Flaş… Flaş… Bir sigara grubuna daha zam geldi 3

Bazı sigara gruplarında tek bir dal sigaranın fiyatı 3 TL’yi aşarken, sigaraya bir yeni zam daha geldi.

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Flaş… Flaş… Bir sigara grubuna daha zam geldi 4

Son olarak Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, JTİ grubu sigaralarına 3 TL daha zam geldiğini duyurdu.

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Flaş… Flaş… Bir sigara grubuna daha zam geldi 5

Sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve pahalı sigara kaç lira?

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Flaş… Flaş… Bir sigara grubuna daha zam geldi 6

Yeni zamla birlikte JTİ grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 58 TL oldu.

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Flaş… Flaş… Bir sigara grubuna daha zam geldi 7

Geçtiğimiz günlerde de Philip Morris (PM) grubuna zam gelmiş, grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira olmuştu.

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