Flaş... Flaş... BTK'dan Instagram açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... BTK'dan Instagram açıklaması

BTK'dan Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada Instagram'ın katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.

Sabah saatlerinde Instagram’a girmeye çalışan kullanıcılar büyük bir şokla karşılaştı. Telefondan uygulamaya girmeye çalışanlar paylaşım yapamadıklarını ve anasayfanın yenilenmediğini gördü.

BTK’nın internet sitesinde ise Instagram’a erişim engeli kararı alındığı yer aldı. BTK’nın site sorgulama menüsünden bakıldığında Instagram’a erişim engeli getirildiği görüldü. Ancak sorgulamada kararın neden alındığı konusunda bir bilgi yer almadı.

Alınan bilgilere göre erişim engeli kararı ‘katalog suçlara uyulmadığı” gerekçesiyle alındığı öğrenildi.

Erişim engelinin ne kadar devam edeceği henüz belirsizliğini koruyor.

KATALOG SUÇLAR NEDİR?

Katalog suçlar çocuğa karşı cinsel istismar, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar, intihara sevk etme ve Atatürk’e hakaret gibi suçları içeriyor.

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