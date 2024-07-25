Flaş...Flaş...Deniz Taksiye yüzde 100 zam

Kaynak: AA
Flaş...Flaş...Deniz Taksiye yüzde 100 zam

İstanbul'da ulaştırmaya yapılan zamlara bir yeni halka daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısından deniz taksi ücretlerine de zam çıktı. O zam yüzde 100 oranında uygulanacak.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME toplatısından bir zam kararı daha çıktı. Deniz Taksi ücretleri yüzde 100 oranında zamlandı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

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