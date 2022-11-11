Flaş... Flaş... Dolar düşüyor Borsa yükseliyor

11 Kasım 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,5082 lira, satış fiyatı 18,5184 lira seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL 18,8321 lira alış fiyatı, 18,9107 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Euro/dolar paritesi ise 1,0189 seviyesinde yer alıyor.

Borsa ise yine rekorda. Dünkü kapanış 4498 puanla oldu.

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 kazançla 4.467,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.498,30 puana taşıdı.