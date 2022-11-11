11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Flaş... Flaş... Dolar düşüyor Borsa yükseliyor

Flaş... Flaş... Dolar düşüyor Borsa yükseliyor

Dün ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dün dolar endeksi yüzde 2'ye yakın düşmüş, Dolar/TL 18,50 seviyesinin altına kadar gerilemişti. Euro ise 18, 92-93 seviyelerinde...

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 08:35
Takip Et

Flaş... Flaş... Dolar düşüyor Borsa yükseliyor

Flaş... Flaş... Dolar düşüyor Borsa yükseliyor
+
Aa
-

11 Kasım 2022 sabahında spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,5082 lira, satış fiyatı 18,5184 lira seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL 18,8321 lira alış fiyatı, 18,9107 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Euro/dolar paritesi ise 1,0189 seviyesinde yer alıyor. 

Borsa ise yine rekorda. Dünkü kapanış 4498 puanla oldu.

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 kazançla 4.467,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.498,30 puana taşıdı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hikmet
11.11.2022 08:41
Borsa yükseliyor olabilir ama bence doların düşüşü dolar endeksi ile ilgili.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
1
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
2
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
3
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
4
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
5
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
7
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.