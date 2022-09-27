Dolar güne vites artırarak başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başladı. Dolar/TL 18.46 seviyesinde işlem görürken, kur sabah saatlerinde 18.50'yi aştı.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin mesajları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin etkisiyle dolar/TL kuru Aralık 2021'de kırdığı rekoru tazelemişti.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,41 lira, euronun satış fiyatı ise 17,90 lira olmuştu.

Bugün ise serbest piyasada dolar 18,47 liradan alınırken euro ise 17,83 lira olarak belirlendi.