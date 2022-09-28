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Flaş… Flaş… Türkiye Dünya Bankası’ndan kredi aldı

Dünya Bankası, iklim ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlar ile altyapıya erişimi artırmak amacıyla Türkiye'ye sağlanacak 512,2 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 16:27
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Flaş… Flaş… Dünya Bankası iklim ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlar ile altyapıya erişimi artırmak amacıyla Türkiye'ye sağlanacak 512,2 milyon dolarlık krediyi onayladı

Flaş… Flaş… Türkiye Dünya Bankası’ndan kredi aldı
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Dünya Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın İklime ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi için sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun ülkenin ekonomik kalkınmasını destekleme ve insanların hayatlarını koruma hedefi doğrultusunda iklim ve doğal tehlikelere dayanıklı konutlar ile altyapıya erişimi artırmak amacıyla Türkiye'ye sağlanacak 512,2 milyon dolar tutarındaki finansmanı onayladığı bildirildi.

Toplam proje tutarının 338,5 milyon dolarının hane halklarının konutlarını deprem ve iklim tehlikelerine karşı dayanıklılığını artıracak şekilde güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için yeni ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla hükümete sağlanacağı belirtilen açıklamada, 173,6 milyon dolarının ise daha dayanıklı altyapının inşa edilmesi amacıyla belediyelere finansman sağlanması için İller Bankası'na (İLBANK) kullandırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, geliştirilen altyapıdan 1 milyondan fazla insanın, riskli konut binalarının yeniden inşası veya güçlendirilmesi için sağlanan kredilerden de 32 bin kişinin yararlanacağı kaydedildi.

Projenin deprem ve iklim tehlikelerine karşı kırılganlığı oldukça yüksek olan İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ'ın kentsel alanları üzerinde odaklanacağına dikkat çekilen açıklamada, bu illerin aynı zamanda ülkenin 85 milyonluk nüfusunun yüzde 76'sının yaşadığı ve ülkenin ekonomik faaliyetinin büyük kısmının yoğunlaştığı en büyük kentsel alanları içerdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, konutların ve altyapı tesislerinin iklim etkilerine karşı dayanıklı hale getirilmesinin de Türkiye'nin iklim değişikliği ile çevresel sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirmesi ve ekonomik büyümesini sürdürmesi için kritik önem taşıdığı vurgulanarak, Türkiye'de bina (gayrimenkul) sektörünün ülkenin sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğu bildirildi.

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vatandaş soruyor
28.09.2022 17:07
Hangi müteahhitlere dağıtacaklar acaba?  
 
Yusuf haci
28.09.2022 17:01
512 Milyon USD , yandaşlara verilir, 0.2 milyon USD projelere harcanır.  
 
Z
28.09.2022 17:00
Beşibiryedeler gene yaşadı  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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