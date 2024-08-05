Flaş… Flaş… ENAG enflasyonu açıkladı

Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda 5,91 oranında artarken yıllık bazda ise 100,88 oldu.

Açıklanan verilere göre temmuz ayında en fazla artış yüzde 18,13 konut fiyatlarında oldu. Konutu ise yüzde 11,17 ile ev eşyası ve yüzde 10,58 ile giyim ve ayakkabı izledi.

ENAG’ın verilerine göre en düşük artış ise yüzde 0,33 ile lokanta ve otellerde oldu.

ENAG’ın açıkladığı enflasyon verileri sonrası gözler TÜİK’e çevrildi. TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00’da açıklayacak.