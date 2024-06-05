Flaş Flaş... Erdoğan Akşener görüşmesinde ne konuşulduğu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş Flaş... Erdoğan Akşener görüşmesinde ne konuşulduğu ortaya çıktı

Siyasetin gündemine oturan Erdoğan ile Meral Akşener'in yaptığı görüşmenin içeriğine dair İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in bugün Beştepe'de yaptığı görüşme siyaseti hareketlendirdi. Görüşme ile ilgili birçok kulis bilgisi ve çeşitli iddialar gündeme gelirken iki ismin ne konuştuğunu İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu açıkladı.

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"GÖRÜŞMEDEN RAHATSIZ DEĞİLİM"

Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, görüşmenin kesinleşmesinden sonra Akşener'in kendisini bilgilendirdiğini söyledi. Görüşmenin ardından da Akşener'in kendisine bilgilendirme yaptığını belirten Dervişoğlu, Akşener ile Erdoğan arasındaki görüşmede Türkiye'nin genel meselelerinin ele alındığını açıkladı. Dervişoğlu, bunun dışında özel bir durumun kendisine aktarılmadığını belirterek, "görüşmeden rahatsız değilim" dedi.

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Dervişoğlu, Erdoğan'ın henüz kendisini davet etmediğini de belirtti.

"AKŞENER'E CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TEKLİF EDİLDİ Mİ?"

Erdoğan'ın Akşener'e Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklif edeceği iddialarına yönelik ise, "Buna ihtimal vermiyorum. Akşener bu teklifin yapılacağı biri değil. Bu teklifin bana ve Akşener'e yapılması arasında bir fark yok" dedi.

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