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Erzurum’da deprem!

Erzurum’un Oltu ilçesinde saat 12.19 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:23
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Flaş… Flaş… Erzurum’un Oltu ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem

Erzurum’da deprem!
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Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum’un Oltu ilçesi Güllüce mevkiinde saat 12.19 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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