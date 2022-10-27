Erzurum’da deprem!

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum’un Oltu ilçesi Güllüce mevkiinde saat 12.19 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.