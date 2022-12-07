﻿Son Dakika: Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak Barselona'ya acil iniş yaptı

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre hükümet, Fas'tan Türkiye'ye uçan bir ticari uçağın Barselona'nın El Prat havaalanına acil iniş yaptığını ve uçakta bulunan 28 kişilik bir grubun pistte koşarak kaçmaya çalıştığını söyledi.

Polis, aralarında yetkililerin uçakta doğum numarası yaptığını söylediği hamile bir kadının da bulunduğu 14 kişiyi yakaladı.