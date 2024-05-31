Flaş... Flaş... Fenerbahçe açıkladı. İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe sezon başında Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası 3. dönemine başlayan İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından ayrılığa dair yapılan, "HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL" başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi.

"Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, Değerlerine, Aidiyetine, Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın… Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz"

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 58 maça çıkan İsmail Kartal 44 galibiyet 7 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe İsmail Kartal ile Süper Lig'de 99 puanla 2. olurken Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Süper Kupa'ya ise yönetim kararı nedeniyle çıkmadı.