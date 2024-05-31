Flaş... Flaş... Fenerbahçe açıkladı. İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Fenerbahçe açıkladı. İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsmail Kartal'a veda etti.

Fenerbahçe sezon başında Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası 3. dönemine başlayan İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

1aca6617307c4a4a838d35ad447c3792.jpg

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından ayrılığa dair yapılan, "HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL" başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi.

"Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, Değerlerine, Aidiyetine, Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın… Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz"

ismail-kartal-aa-2167084.jpg

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 58 maça çıkan İsmail Kartal 44 galibiyet 7 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe İsmail Kartal ile Süper Lig'de 99 puanla 2. olurken Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Süper Kupa'ya ise yönetim kararı nedeniyle çıkmadı.

İlgili Haberler
Mourinho yola çıktı
Son Haberler
Kısır çok tuzlu mu oldu? İşte kısırın fazla tuzunu almanızı sağlayan yöntem Yemek Tarifleri
Kısır çok tuzlu mu oldu? İşte kısırın fazla tuzunu almanızı sağlayan yöntem
Ali Koç Fransız deviyle anlaştı. 52 milyon dolar ödeyecek Spor
Ali Koç Fransız deviyle anlaştı. 52 milyon dolar ödeyecek
Türk Ordusu gücünü dünyaya böyle gösterdi. EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı Gündem
Türk Ordusu gücünü dünyaya böyle gösterdi. EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Ahmet Çakar hiçbir şey anlamadan oldu bitti Spor
Ahmet Çakar hiçbir şey anlamadan oldu bitti
Mourinho yola çıktı Spor
Mourinho yola çıktı
Koç Holding'ten flaş Yapı Kredi açıklaması. Araplara satılacağı duyurulmuştu Ekonomi
Koç Holding'ten flaş Yapı Kredi açıklaması. Araplara satılacağı duyurulmuştu
Mustafa Denizli harıl harıl para arıyor Spor
Mustafa Denizli harıl harıl para arıyor