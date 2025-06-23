Flaş... Flaş... Flaş... İran Katar'daki ABD üssünü vurdu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Flaş... Flaş... Flaş... İran Katar'daki ABD üssünü vurdu!

Son dakika... İran, ABD'nin Katar'da bulunan askeri üssüne saldırı düzenledi.

Ajanslar gelen bilgiye göre; Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri yükseldi.

İran, Katar ve Irak’taki ABD askeri üslerini hedef alan "Beşaretü’l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattığını duyurdu.

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SALDIRI SONRASI ABD'DEN AÇIKLAMA!

Üst düzey ABD'li yetkili, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'nın Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerden haberdar olduğunu ve bunları yakından takip ettiğini açıkladı.

KATAR HAVA SAHASINI GEÇİCİ OLARAK KAPATMIŞTI

Katar, ABD ve İngiltere'nin Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yere sığınmaları konusunda uyarmasının ardından tedbir amaçlı hava sahasını geçici olarak kapatmıştı.

Hava sahasının kapatılması kararı, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından İran’ın ABD'ye misilleme yapma tehdidini yinelemesi sonrası alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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