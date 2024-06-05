Flaş... Flaş... Hakkari Belediye Başkanı’na hapis cezası

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Sıddık Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın yargılandığı davanın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi' nde görülen duruşmasında, mahkeme Akış’ın 19 yıl 6 ay hapis cezası almasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta seçimlerinde yüzde 48.92 ile DEM Parti Belediye Eş Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran'da Van'da gözaltına alınmıştı. Akış'ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile Hakkari Belediyesi'ne Başkan Vekili olarak Vali Ali Çelik'in atandığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hakkari Valiliği il genelinde yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi gibi her türlü protestoları 10 gün süreyle yasaklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, görevden almaya ilişkin Akış hakkında "terör örgütü üyeliği" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılmış bir davayı ve sürmekte olan bir soruşturmayı gerekçe göstermişti.

HAKKARİ VALİSİNİN SIDDIK’I TEBRİK ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması sonrası kayyum olarak atanan Vali Ali Çelik'i yerel seçimlerde kazanan Akış'ı tebrik ettiği ortaya çıkmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’nin kazandığı Hakkari Belediyesi’ne dün gece polisler tarafından baskın yapılmış ve Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van’da gözaltına alınmıştı.

Hakkari Valisi Ali Çelik’in Hakkari Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı açıklanmıştı.