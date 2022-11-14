Flaş... Flaş... İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanma anından görüntüler ortaya çıktı!

Anadolu Ajansı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kadın teröristin yakalandığı anların yer aldığı görüntüleri geçti. Kadın teröristin evinde, patlamaya ait görüntülerde giyilen elbiselerin de olduğu görüldü.

İstiklal Caddesi’nde dün saat 16:20’de meydana gelen alçak terör saldırısı sonrasında 6 kişi şehit olmuş 81 kişi yaralanmıştı.

Bombayı kadın teröristin bıraktığı ifade edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir aşağıda görülen kadın caddedeki banka çanta bırakıyor.

Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor.