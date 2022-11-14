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  • Flaş... Flaş... İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanma anından görüntüler ortaya çıktı!

Flaş... Flaş... İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanma anından görüntüler ortaya çıktı!

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren ve PKK/PYD üyesi olduğu belirtilen teröristin evine yapılan baskın ve yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:39
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Flaş... Flaş... İstiklal caddesindeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanma anından görüntüler ortaya çıktı!

Flaş... Flaş... İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanma anından görüntüler ortaya çıktı!
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Anadolu Ajansı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kadın teröristin yakalandığı anların yer aldığı görüntüleri geçti. Kadın teröristin evinde, patlamaya ait görüntülerde giyilen elbiselerin de olduğu görüldü.

İstiklal Caddesi’nde dün saat 16:20’de meydana gelen alçak terör saldırısı sonrasında 6 kişi şehit olmuş 81 kişi yaralanmıştı.

Bombayı kadın teröristin bıraktığı ifade edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir aşağıda görülen kadın caddedeki banka çanta bırakıyor.

Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. 

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Seni adalete değil sen ve senin gibileri ve besleyenleri elime verseler hepinizi diri diri görmedim.
14.11.2022 10:53
Terörist değil sanki Turist edasıyla sırtında çantasıyla gelip onlarca insanı katledip yüzlerce insanın evine ateş düşüren mahlukat Allah seni kahretsin şerefsiz ne oldu şimdi başın göge erdi mi ?  
 
Konyalı Hacı Bey
14.11.2022 10:50
ABD bunları açık açık destekliyor, bizimkiler de Biden 'la beş dakika görüşebilir miyim diye kapısında bekliyor.  
 
Galip
14.11.2022 10:50
Suriyeli ye benziyor. Arap gibi. olayın faili işıd e çıkarsa şaşırmam.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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