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Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı

Bursa'da bulunan ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. 

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 13:36
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Flaş... Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı

Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
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Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı bu sezon erken görüldü.

Zaman zaman etkili olan yağış ilerleyen günlerde beklenmiyor. Hava sıcaklığının artacağının tahmin ediliyor.

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