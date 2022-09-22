Flaş... Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı bu sezon erken görüldü.

Zaman zaman etkili olan yağış ilerleyen günlerde beklenmiyor. Hava sıcaklığının artacağının tahmin ediliyor.