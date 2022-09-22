Flaş... Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı bu sezon erken görüldü.
Zaman zaman etkili olan yağış ilerleyen günlerde beklenmiyor. Hava sıcaklığının artacağının tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı bu sezon erken görüldü.
Zaman zaman etkili olan yağış ilerleyen günlerde beklenmiyor. Hava sıcaklığının artacağının tahmin ediliyor.
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