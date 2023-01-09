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Flaş... Flaş... İki üniversiteli genç kız evde ölü bulundu

İstanbul Kartal'da 2 üniversiteli genç kız bir evde ölü bulundu, bileğini kesip intihara teşebbüs eden bir erkek ise hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:10
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Flaş... Flaş... Kartal'da iki üniversiteli genç kız evde ölü bulundu

Flaş... Flaş... İki üniversiteli genç kız evde ölü bulundu
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Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu. Kadınların üniversite öğrencisi olduğu öne sürülürken yanındaki yaralı bir erkek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eski erkek arkadaş M.P.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı evine giden 2 üniversiteli kadın ölü bulundu. İntihar girişiminde bulunan M.P. hastaneye kaldırıldı. Üniversiteli genç kızların adlarının Dilara Gültay ve Cansu Demirel olduğu öğrenildi.

ARKADAŞIYLA BERABER ESKİ ERKEK ARKADAŞININ EVİNE GİTTİ

Edinilen bilgiye göre, eski erkek arkadaşı M. P.’nin evine giden Dilara Gültay  ve arkadaşı Cansu Demirel evde ölü bulundu.

BİLEKLERİNİ KESİP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kadınların üniversite öğrencisi olduğu öne sürülürken bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan M. P. isimli şahsın ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken kadınların ölüm nedenleri henüz açıklanmadı.

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