Flaş... Flaş... Kemal Kılıçdaoğlu'ndan İmamoğlu davası öncesi dikkat çeken çıkış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması yarın görülecek.

Partisinin Elazığ'da gerçekleştirilen grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın hakimine 'hukukun üstünlüğü' çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Buradan o hakime sesleniyorum yargı için yüz karası olmak istemiyorsan hukukun üstünlüğüne göre karar vereceksin, Saray'ın talimatına göre değil..." dedi.

"Dört yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi"

İmamoğlu ilk duruşma sonrası iktidarın yargıyı ve Yüksek Seçim Kurulu'nu istismar etmeyi bırakması gerektiğini vurgulayarak

"Sanık olarak yargılandığım bir duruşma yapıldı bugün. Bu davada dört yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi. Öncelikle tekrar ifade edeyim. Bu süreçte hukukun bu şekilde bir mahkemeyi açıyor olması bile aslında talihsizlik," ifadelerini kullanmıştı.

Uzun zamandır muhalefeti bastırmak için yargıyı silah gibi kullanma geleneği oluştuğunu belirten İmamoğlu bu anlamda kullanıldığı tek kişi elbete ben değilim diyerek "Sadece son bir ayda yaşadığımız olaylara bakalım. Gezi Davası'nda yıllarca ceza verilmiş hemşehrilerim, yol arkadaşlarım var içerisinde. Sayın Canan Kaftancıoğlu davası, ki hakkında bir başka dava yarın görülecek. Şunla kıyaslıyoruz Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişiminde verilen cezalarla kıyaslıyoruz. Toplumu germek istiyorlar," demişti.