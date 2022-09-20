20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Flaş... Flaş... Kemal Kılıçdaoğlu'ndan İmamoğlu davası öncesi dikkat çeken çıkış

Flaş... Flaş... Kemal Kılıçdaoğlu'ndan İmamoğlu davası öncesi dikkat çeken çıkış

Partisinin Elazığ'da gerçekleştirilen grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın hakimine 'hukukun üstünlüğü' çağrısı yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:52
Takip Et

Flaş... Flaş... Kemal Kılıçdaoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu davası öncesi dikkat çeken çıkış

Flaş... Flaş... Kemal Kılıçdaoğlu'ndan İmamoğlu davası öncesi dikkat çeken çıkış
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması yarın görülecek.

Partisinin Elazığ'da gerçekleştirilen grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın hakimine 'hukukun üstünlüğü' çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Buradan o hakime sesleniyorum yargı için yüz karası olmak istemiyorsan hukukun üstünlüğüne göre karar vereceksin, Saray'ın talimatına göre değil..." dedi.

"Dört yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi"

İmamoğlu ilk duruşma sonrası iktidarın yargıyı ve Yüksek Seçim Kurulu'nu istismar etmeyi bırakması gerektiğini vurgulayarak

"Sanık olarak yargılandığım bir duruşma yapıldı bugün. Bu davada dört yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi. Öncelikle tekrar ifade edeyim. Bu süreçte hukukun bu şekilde bir mahkemeyi açıyor olması bile aslında talihsizlik," ifadelerini kullanmıştı.

Uzun zamandır muhalefeti bastırmak için yargıyı silah gibi kullanma geleneği oluştuğunu belirten İmamoğlu bu anlamda kullanıldığı tek kişi elbete ben değilim diyerek "Sadece son bir ayda yaşadığımız olaylara bakalım. Gezi Davası'nda yıllarca ceza verilmiş hemşehrilerim, yol arkadaşlarım var içerisinde. Sayın Canan Kaftancıoğlu davası, ki hakkında bir başka dava yarın görülecek. Şunla kıyaslıyoruz Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişiminde verilen cezalarla kıyaslıyoruz. Toplumu germek istiyorlar," demişti.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

dört oydan biri çalınmış üçü yerinde kalmış. peki hırsız üçünü niye bırakmış?
20.09.2022 15:43
seçimlerde mağdur olan mazbatası elinden alınan imamoğlu. hakkında ceza davası açılan cezalandırılan imamoğlu. Allahtan reva mı bu?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
3
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
4
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
6
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Ebru Gürcan cinayetinde karar belli oldu
﻿Ebru Gürcan cinayetinde karar belli oldu
﻿Ebru Gürcan cinayetinde karar belli oldu
﻿Pendik'te zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Pendik'te zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Pendik'te zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Batacaktılar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekneden 283 düzensiz göçmen çıktı.
﻿Batacaktılar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekneden 283 düzensiz göçmen çıktı.
﻿Batacaktılar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekneden 283 düzensiz göçmen çıktı.
﻿Bu telefonlarda tehlike tespit edildi
﻿Bu telefonlarda tehlike tespit edildi
﻿Bu telefonlarda tehlike tespit edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.