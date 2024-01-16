Flaş... Flaş... Kızıldeniz'de Yunan kargo gemisi füzelerle vuruldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Flaş... Flaş... Kızıldeniz'de Yunan kargo gemisi füzelerle vuruldu
Vietnam'dan İsrail'e giden Malta bandralı Yunan kargo gemisi Kızıldeniz'de füzelerle vuruldu.

Kızıldeniz'de, Malta bandralı bir Yunan kargo gemisinin füzelerle vurulduğu açıklandı.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Malta bandralı 'Zografia' isimli geminin merkezi Atina'da bulunan Vulcanus Teknik Denizcilik İşletmesi şirketine ait olduğu belirtildi.

Şirket temsilcisi tarafından yapılan açıklamaya göre, kargo gemisinde 24 kişilik mürettebat bulunuyordu. Yapılan saldırı sonucu gemide küçük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.

Saldırıda herhangi bir ölüm ya da yaralanma vakası bildirilmedi.

Vietnam'dan İsrail'e gitmek üzere yola çıkan boş geminin, hasar tespiti için Süveyş'e kendi gücüyle yolculuğuna devam ettiği açıklandı.

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