Flaş... Flaş... Kuzey Kore Güney Kore’ye saldırdı

Kaynak: AA
Flaş... Flaş... Kuzey Kore Güney Kore’ye saldırdı
Kuzey Kore, Güney Kore’ye saldırı düzenledi. Kuzey Kore, 200 top mermisi fırlatırken mermilerin tampon bölgeye düştüğü bildirildi. Söz konusu saldırının bölgede tansiyonu yükselteceği belirtiliyor.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini bildirdi. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Kuzey Kore, Güney'in batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi fırlattı.

Mermiler, Kuzey Kore ile fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki tampon bölgeye düştü.

TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Güney Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Yeonpyeong Adası'ndaki sivillere tahliye emri verildiği bildirildi.

Açıklamada, top mermilerinin fırlatılmasının askeri provokasyon olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Seul'ün Kuzey Kore'yi "düşman" ilan ettiğini belirterek iki ülkenin birleşmesinin "mümkün olmadığını" vurgulamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde "köklü değişiklik" çağrısında bulunan Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin "savaş halindeki iki düşman ülke" haline geldiğine dikkati çekmişti.

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