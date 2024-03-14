Flaş... Flaş... Mecidiyeköy metrosunda bir kadın intihar etti

Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kadın intihar etti. Durakta bekleyen yolcuların gözü önünde gerçekleşen olay sonrası seferler durdu.

Metro İstanbul’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."