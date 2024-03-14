Flaş... Flaş... Mecidiyeköy metrosunda bir kadın intihar etti

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Mecidiyeköy metrosunda bir kadın intihar etti
Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kadın intihar etti. Metro İstanbul’dan gelen açıklamada intihar sonrası seferlerin durduğu belirtildi.

Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kadın intihar etti. Durakta bekleyen yolcuların gözü önünde gerçekleşen olay sonrası seferler durdu.

giorajkw0aanjci.jpg

Metro İstanbul’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."

ekran-goruntusu-2024-03-14-150009.png

Son Haberler
Sinan Engin bombayı patlattı: Halil Umut Meler Galatasaraylı'dır Spor
Sinan Engin bombayı patlattı: Halil Umut Meler Galatasaraylı'dır
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Hem doğum günüydü hem de mezuniyetin yıl dönümüydü Gündem
Şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Hem doğum günüydü hem de mezuniyetin yıl dönümüydü
Seri katilin televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. Polis 35 yıldır her yerde onu arıyordu Dünya
Seri katilin televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. Polis 35 yıldır her yerde onu arıyordu
Tüketici kredileri uçuşta. Borçlar 1 trilyon 600 milyar liraya dayandı Ekonomi
Tüketici kredileri uçuşta. Borçlar 1 trilyon 600 milyar liraya dayandı
Fatih Altaylı kol böreğine ödediği paraya isyan etti. Duyduğuna inanamadı fiyatı iki kere tekrarlattı Gündem
Fatih Altaylı kol böreğine ödediği paraya isyan etti. Duyduğuna inanamadı fiyatı iki kere tekrarlattı