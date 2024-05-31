Flaş...Flaş...Merkez Bankası'nda dört yılın ardından bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, rezervlerde kritik bir dönemeç aldı. Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Hakan Kara'nın TCMB'nin rezervleri pozitife geçebilir öngörüsü bugün rakamlara yansıdı ve dört yılın ardından bir ilk yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri üzerinden Bloomberg HT'nin yaptığı hesaplama bu haftanın ilk dört gününde 5,3 milyar dolar toparlanma gösterdiği ortaya çıktı. Böylece TCMB'nin swap hariç net rezervler Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitife döndü.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde net rezervler swap hariç net rezervleri eksi 65,5 milyar dolarla dip seviyeye ulaşmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından TCMB hızlı bir rezerv inşaasına gitti. Swap hariç net rezervlerde de kademeli toparlanma yaşanmıştı.

İşte bu sürecin sonunda ilk dört sene sonra swap hariç net rezervler pozitife geçti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde rezerv biriktirmeye devam edileceğini belirtmişti.Seçimlerden sonra carry trade ve tahvil kanalından Türkiye'ye önemli ölçüde Döviz girişi yaşanmıştı.

TCMB'NİN ESKİ KARA KUTUSU HAKAN KARA AÇIKLAMIŞTI

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın seçimlerden bu yana döviz alımı yaptığını ve bunun da 60 milyar dolara ulaştığını paylaşmıştı. Kara, rezevrlerin bu hafta pozitife geçeceği öngörüsünde bulunmuştu.