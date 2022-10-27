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Flaş... Flaş... Meteoroloji'den 4 şehir için kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 kent için son dakika uyarısında bulundu. Türkiye'nin bazı illerinde şiddetli sağanak etkisini gösterirken, çoğu kentte ise hava güneşli olacak. Ancak 4 kent için 2 gün sürecek kar yağışı bekleniyor.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:28
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Flaş... Flaş... Meteoroloji'den 4 şehir için kar alarmı. 2 günlük uyarı geldi

Flaş... Flaş... Meteoroloji'den 4 şehir için kar alarmı
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Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

2 KENT İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji, Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarıda bulunurken bugün ve yarın için karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 22

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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