Flaş... Flaş... Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda; Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri sağanak yağış uyarısı yapılırken, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunda ise yağışlı havanın hafta ortasından itibaren geri döneceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.