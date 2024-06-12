Flaş… Flaş.. MHP’den yüzük açıklaması

Düzenleme: Kaynak: HaberTürk
Flaş… Flaş.. MHP’den yüzük açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaştığı yüzük ve dosya detaylı fotoğrafına MHP cephesinden ilk açıklama geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin paylaştığı yüzük ve dosya detaylı fotoğrafı hakkında HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu.

MHP lideri Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği gün partisinin grup toplantısında taktığı yüzük çok gündem olmuştu.

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Bahçeli’nin sosyal medya hesabından da paylaşılan fotoğrafta yüzüğün üzerindeki “Allah bana yeter” yazısı çok tartışılmıştı. Bu yüzük Meclis muhalefet kulisinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj” olarak değerlendirilmişti.

MHP'NİN YAYIN ORGANI "MANŞETTEN" MESAJ VERDİ

Öte yandan MHP’nin yayın organı Türkgün, Bahçeli’nin “Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin de kamçılanmasıdır” sözlerini manşetten vermesi dikkat çekmişti.

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MHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Bahçeli tüm bu yaşananlar sonrası sessizliğini korurken MHP cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Nagehan Alçı, Semih Yalçın'a gündeme oturan paylaşımı sordu. Alçı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Yalçın’a bu iddiaları da sordum. “Hayır Nagehan, bu okumalar doğru değil. Açıkça söylüyorum, ortada bir şey yok” dedi. “Ortada bir şey yoksa Sayın Bahçeli iki kritik görüşmenin olduğu bir günde neden böyle bir fotoğraf paylaştı?” deyince de “Genel Başkan’ın buna benzer örnekleri geçmişte de var, açın bakın. La Galibe İllallah dedi mesela birçok kereler. Keza Allah büyüktür cümlesini de sık kullandı.”

Peki yüzük?

“Sayın Genel Başkan'ın özellikle meraklı olduğu üç şey vardır. Eski araba, yüzük ve rozet. Bunların koleksiyonunu yapar. Hatta yüzüklerin çoğunu kendi çizer, tasarlar, yaptırır. Bunları zaman zaman paylaşmayı da sever. Bu da öyle bir yüzük olsa gerek. “

Gelelim temel soruya: Hiçbir şey yoksa Sayın Bahçeli neden durduk yere böyle bir fotoğraf koydu?

Bu soruya Sayın Semih Yalçın’ın cevabı şu: Zaman zaman böyle çıkışlar yapmayı sever Genel Başkan. Bir şarkıyla yürür, bir fotoğraf koyar… Bir de sevdiği yüzüklerini genellikle önemsediği günlerde takar, grubun olduğu günler önemsediği günlerdir, dün de grup vardı. Tüm yakıştırmalar yanlış. Tamamen tesadüf.

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