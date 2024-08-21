Flaş... Flaş... MHP’li Başkan deprem suçlarından yargılanacak

6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Dönemin Osmaniye Belediye Başkanı, MHP'li Kadir Kara hakkında soruşturma izni verilmesi kararı alındı ve Kara'nın yargılanacağı açıklandı.

Bilge Sitesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sırasında Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Soruşturma izninin ardından, dönemin Belediye Başkanı Kadir Kara'ya dava açıldığı öğrenildi.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, bilirkişi raporları ve ifadeler doğrultusunda, Kara'nın da dahil olduğu dört kişi hakkında yeni bir dava dosyası oluşturuldu. Bu dava, daha önce tutuklu olarak yargılanan Haluk K., Ayhan G., Mustafa İ. ve Faruk P.'nin dosyası ile birleştirildi.

Halen tutuklu bulunan dört kişi "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçlamasıyla yargılanırken, Kadir Kara ve diğer üç kişi hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi.

Kadir Kara'nın 16 Ekim 2024 tarihinde yapılacak duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ayrıca, 22 Şubat 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'ye yaptığı ziyaret sırasında, Kara'nın bu liderlerin geçeceği güzergaha asfalt döktürmesi büyük tepki çekmişti.