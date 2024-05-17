Flaş… Flaş… O ilaçları artık aile hekimleri de yazabilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… O ilaçları artık aile hekimleri de yazabilecek
Bakan Işıkhan, raporlu Hepatit B ve D, Diyabet ve Kardiyoloji ilcalarını artık aile hekimlerinin de yazabileceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimleri tarafından yazılabileceğini açıkladı. Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme hazırladıklarını ifade etti.

Yeni bir düzenleme hazırladıklarını belirten Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimleri yazılabileceğini belirtti.

Işıkhan, "Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağladık" ifadesini kullandı.

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