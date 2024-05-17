Flaş… Flaş… O ilaçları artık aile hekimleri de yazabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimleri tarafından yazılabileceğini açıkladı. Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme hazırladıklarını ifade etti.

Yeni bir düzenleme hazırladıklarını belirten Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimleri yazılabileceğini belirtti.

Işıkhan, "Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağladık" ifadesini kullandı.