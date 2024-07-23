Flaş... Flaş... Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi

Emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesiyle ilgili tartışmalarda, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz'e yönelik sert eleştirilerde bulunan ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

"ÖZGÜR DEMİRTAŞ DENEN KANSIZ SENİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından tehdit edildiğini belirtti. Tehdit mesajında, "Özgür Demirtaş denen kansız senin kim olduğunu biliyoruz, sıranı bekle. Bunlar fragman. Vatansız Manukyan'ın çocuğu senin gibi bu ülkede çok ama meraklanmayın! Kim olduğunuz biliyoruz bir nefes kadar çok yakınınızdayız..." ifadeleri yer aldı.

"DELİRTİYORLAR BENİ"

Öte yandan, Demirtaş'ın Karagöz'e tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Karagöz'ün emekli maaşlarıyla ilgili sözlerine karşı Demirtaş, "Yuh Yuh Yuh. İşte bu yüzden AKTROLLER midemi BULANDIRIYOR. Allah Kahretsin. Vicdansız. Güce tapan Vicdansız. Yaşa ulan emekli maaşı ile bir ay da görelim. Yazıklar olsun sana. Delirtiyorlar beni. Sus Özgür diyorum. Sen üstüne düşeni yaptın diyorum. Ama dayanamıyorum." şeklinde sert ifadeler kullanmıştı.

Demirtaş'ın tepkisine ilişkin paylaşımı ise şöyleydi: