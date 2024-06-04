Flaş.. Flaş.. Özgür Özel: Böyle giderse erken seçim kaçınılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel haftalık grup toplantısında erken seçim çıkışında bulundu: "31 Mart'ı bahane edip haydi hemen sandık demem ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haftalık grup toplantısında erken seçim çıkışında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin öncesinde seçim mesajında bulundu.

Özel'in erken seçim hakkında yaptığı flaş çıkışındaki sözleri şu şekilde:

Bugün bir yıkımın da yıldönümü. Sayın Bakan Nebati'den kurtuluşun, Sayın Bakan Şimşek'e tutuluşun yıldönümü.

Önceki gittiğinde dolar 20 TL'ydi, bu rasyonelin döneminde dolar 32 TL. Enflasyon ise yüzde 70'lere çıktı. Son 18 ayın en yüksek enflasyon oranıdır bu. Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değildir. Enflasyon ancak eksi olursa fiyatlar düşmeye başlar.

Açlık sınırı 19 bin liradır. Emeklilerin ortalama maaşı 12 bin 500 liradır. Emeklilerin maaşları, açlık sınırının altındadır. Türkiye, Avrupa'da enflasyon oranında en yüksek ülkedir. Bu ülkede ekonomi kötü yönetilmektedir. Bu sorunun nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Devlet ilkokul öğretmenine 20 yıllık ne veriyorsa, özel sektördeki öğretmene de onu vermelidir. Öğretmenler asgari ücrete mahkum edildi. Deprem bölgesinde çalışan öğretmenler, öğrencilerin göçmesiyle eksik kaldılar. Onların da ek atama talepleri var. Onların sesini duyurmak da CHP'lilerin boynunun borcudur.

Böyle giderse erken seçimi millet ister. Önünde kimse duramaz. Bu kadar net."