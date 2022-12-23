Son dakika haberi: Paris'te silah sesleri: Çok sayıda yaralı var

Fransız televizyon kanalı BFM, saldırganın Paris'in merkezi bir bölgesinde ateş açıp çok sayıda insanı yaraladığını duyurdu.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre silahlı saldırgan yakalandı.

Polis geniş güvenlik önlemleri aldı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.



7-8 EL ATEŞ AÇILDI

Öte yandan bir tanık, Fransız haber ajansı AFP'ye yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını bildirdi.