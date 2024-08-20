Flaş.. Flaş.. Samsunspor ligden çekildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş.. Flaş.. Samsunspor ligden çekildi

Samsunspor Kulübü'nde sürpriz bir gelişme yaşandı. Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi’ne katılmama kararı aldı.

Samsunspor, Türkiye Basketbol Ligi’nden çekildiğini resmen açıkladı.

Kulüp başkan vekili Veysel Bilen, Samsunspor Basketbol Takımı’nın gerekli bütçeyi sağlayamaması nedeniyle bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’ne katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Basketbol şubesinin faaliyetlerine devam edeceğini belirten Bilen, bu yıl lige katılmama kararının ekonomik zorluklardan kaynaklandığını ifade etti. Samsunspor’un basketbol şubesinin kapanmadığını, sadece bu sezon ligde yer almayacaklarını belirtti.

Veysel Bilen futbol takımının son iki haftadaki performansının umut verici olduğunu da sözlerine ekleyip, “Bu bizi şımartmamalı.” ifadesini kullandı.

Bilen, Gaziantep FK karşısında alınan 1-0’lık galibiyetin sevindirici olduğunu ve uzun bir aradan sonra gelen ilk deplasman galibiyetinin kulüp adına önemli olduğunu vurguladı.

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