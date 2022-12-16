Son dakika haberi: Şanlıurfa'da kaçak göçmen dolu minibüs kanala düştü: 6 ölü

Şanlıurfa yerel basınında yer alan habere göre kaza, Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesinde saat 14.30 sularında meydana geldi.



İddiaya göre, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu belirtilen bir minibüs Biçer mezrası yakınlarında sulama kanalına düştü.



Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.







Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından üzücü kazaya ilişkin açıklama yaptı. Kazadaki ölü sayısının 6 olduğunu belirten Ayhan, 25 kişinin sağ kurtarıldığını kaydetti. Ayhan, paylaşımında şunları ifade etti:



"Maalesef büyük acı! 30 göçmeni taşındığı belirlenen bir minibüs Harran ilçesinde sulama kanalına düşmesi sonucunda 6 kişi maalesef hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralı olmakta birlikte 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Bu elim hadise hepimizi derinden üzmüştür".





