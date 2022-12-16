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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da kaçak göçmen dolu minibüs kanala düştü: 6 ölü

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde içerisinde 31 kişinin bulunduğu bir minibüs kanala düştü. Araçtaki 6 göçmen hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:26
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Flaş... Flaş... Şanlıurfa'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da kaçak göçmen dolu minibüs kanala düştü: 6 ölü
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Şanlıurfa yerel basınında yer alan habere göre kaza, Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesinde saat 14.30 sularında meydana geldi.

İddiaya göre, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu belirtilen bir minibüs Biçer mezrası yakınlarında sulama kanalına düştü.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından üzücü kazaya ilişkin açıklama yaptı. Kazadaki ölü sayısının 6 olduğunu belirten Ayhan, 25 kişinin sağ kurtarıldığını kaydetti. Ayhan, paylaşımında şunları ifade etti:

"Maalesef büyük acı! 30 göçmeni taşındığı belirlenen bir minibüs Harran ilçesinde sulama kanalına düşmesi sonucunda 6 kişi maalesef hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralı olmakta birlikte 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Bu elim hadise hepimizi derinden üzmüştür".


 

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Vatandaş
16.12.2022 16:37
Allah rahmet eylesin vefat edenlere  
 
Tekin Ertürk
16.12.2022 16:25
Kaçak göçmen nasıl ya? Örneğin Almanya'ya, İngiltere'ye İsveç vb. ülkelere bir kişi bile kaçak girebilir mi? Ölenler için üzgünüm de...  
 
coskun
16.12.2022 15:42
BUDA DEMEK Kİ SINIR NAMUS DEĞİLMİŞ. ölenlere Allah rahmet eylesin ama sınırlar yol geçen hanı gibi adeta ülkemiz ortak ülke oldu. her yerde varlar  
 
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