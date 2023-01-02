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  • TFF Almanya'dan hakem istedi. Flaş Flaş Şerafettin Tilki açıklıyor

TFF Almanya'dan hakem istedi. Flaş Flaş Şerafettin Tilki açıklıyor

İlk maç derbi. Hakemlerin ismi belli oldu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 23:33
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Flaş Flaş Şerafettin Tilki açıklıyor. TFF Almanya'dan hakem istedi

TFF Almanya'dan hakem istedi. Flaş Flaş Şerafettin Tilki açıklıyor
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Ben öyle Hakan Altun gibi telefonun başında çaresiz beklemiyorum. Tam tersi, arayıp soranların derdi varsa, çözmeye çalışıyorum. Mübarek bu cep hiç susmuyor!
 
Öğlen saatleri. Yine ısrarla çalıyor. Baktım 49 ile başlayan numara. Hay Allah! Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni neden öptü der gibi oldum. Bakmadım. Tekrar tekrar çalınca açtım. 
“Abi merhaba. Ben Frankfurt Offenbach’tan Remzi." 
Çok eski dost. Yıllar öncesinden. 
Hatırlarsınız, Kadıköy’de İsviçre ile milli maçımız vardı. Fatih Terim’in gazlaması ile yardımcısı Mehmet Özdilek (Şifo) maç bitiminde sahaya dalıp önüne çıkana tekme atmıştı. Nasıl gaz olduğunu hala çözen yok. Futbolculuk döneminde kimseye tekme atmayan Şifo, bir anda ‘tekmeci başı' olup çıkmıştı. 
Bu olaylar üzerine milli takımımız 5 maçlık cezasında Frankfurt Commerzbank Arena’da oynamıştı. İşte burada otel işleten Remzi ile o zaman tanışmıştım. Kendisi futbol oynamış. Alman Futbol Federasyonu ile yakın ilişkileri vardı.
Malum DFB (Alman federasyonu) merkezi de Frankfurt’ta..
Eee hep ben yazacak değilim. Bu kez sözü Remzi'ye bırakıyorum. 
Bakın neler anlattı Remzi, aynen aktarıyorum.

Türkiye Futbol Federasyonu, Almanların bir numaralı ismi Bernd Neuendorf ile temasa geçti. Hakem istediler. Sonrasında talepler iletildi. Programlama yapılamaya çalışıyorlar.
TFF, yabancı hakem için ilk tercihini Almanlardan yana yaptı yani.

Buna göre ilk uygulama Mart ayının ilk haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile başlatılacak. Bu kritik maçta Bundesliga’da genelde yılın hakemi seçilen Türk asıllı bir isim Deniz Aytekin düdük çalacak.

Elbette VAR’da da yabancılar olacak. Aytekin’in yanında yani sahadaki 4. hakem ile, VAR merkezindeki iki isim daha Alman olacak. Böylece toplam da, en az 4 yabancı hakem bir maçta görev yapacaklar.

Federasyonun talebine Almanlar sıcak bakıyor. Ancak bunun kademeli olarak uygulanmasından yanalar. Tek maçlık başlangıç sonrasında; 3 maç, ardından 5 ve son olarak da aynı haftada 7 maçta bunun sürdürülebilir olduğunu ilettiler.

Türkiye bu konuda çok kararlı. Hızlı da. Öyle ki, Almanya’ya 15 kişilik hakem listesi bile verdiler. Ligde görevlendirilecek isimleri her ne kadar Almanlar belirleyecek olsa da, TFF isim isim talepte bulundu. İşte o liste:

Deniz Aytekin, Daniel Siebert, Felix Brych, Sascha Stegemann, Manuel Graf, Felix Zwayer, Marco Fritz, Bastian Dankert, Hıristiyan Dingert, Bibiana Steinhouse, Marcus Schmidt, Martin Petersen, Daniel Schlager, Petrick İttrich ve Robert Hartman.

*
Remzi'yle vedalaştım.
Almanya'dan gelen haberlerin ışığında şöyle bir Riva’ya uzanayım dedim. 
Malum Almanlar; planlı, programlı, iş disiplini en üst düzeyde çalışan sistemin içindeler. Biz de, durum farklı. Daha çok ahbap- çavuş ilişkisi hakim..

Hadi diyelim uygulama başladı. Bu hakemler hangi kriterlere göre, hangi maçlara atanacaklar? Öyle ya, bilgisayar algoritması İle görevlendirme yapılıyor(muş)!
Burası Muş’tur yolu yokuştur diyeceğim ama degil.
Burası Riva. Boğazın Karadeniz ile buluştuğu nokta..
İşin bir de ekonomik boyutu var. 
Alman hakemlerin maç başı ücreti 3.500 Euro.
Daha durun bununla sınırlı değil. 
THY ya da Lufthansa ile Business Class gidiş dönüş uçak bileti. 5 yıldızlı otellerde konaklama. Şehir içi özel araç ile tüm ulaşımlar. Ayrıca özel sağlık sigortası. Bunları alt alta yazıp toplayınca bir orta hakem maliyeti ortalama 6 bin euro. Yardımcıları, VAR, avar, ne var, ne yok derken maliyet yükseliyor. 
Olur ya, bir de rezil maç yönetti. Çekip gitti. Kaldık mı yine biz bize. Yerli hakemler sabote mi etti diye bir de fitne atarlarsa bak sen olaya. Cümbüş VAR..
Çok eğleneceğiz çok.
Haaa unutmadan neden ilk akla Almanya geldi. Kapı komşularımız var. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, İran gibi. Taa Alamanlara(!) gitmenin anlamı ne? Dörtte bir fiyatına işi çözerdik!
Ama iş öyle sandığınız gibi değil. Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz orjinli.
Şimdi anladınız siz.
Anlamayacak ne var canım. Milli, milli.

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